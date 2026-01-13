La Modica-Scicli sempre più circuito di Formula Uno. Ennesima auto cappotta

Modica -L’ennesimo sinistro stradale in cui un’auto cappotta. Il teatro è la Modica-Scicli via Spana, strada su cui si registrano sempre sinistri in cui le automobili si ribaltano.

Le pagine di questo giornale sono piene di episodi simili a quello odierno. Stavolta sulla Sp 42, la Modica-Scicli, in territorio di Modica, a circa 300 metri dalla rotonda, il guidatore di una Golf ha perso il controllo e la stessa si è ribaltata. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Il bilancio è di un ferito.

