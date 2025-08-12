La Modica-Scicli via Spana, teatro di incidenti con auto che cappottano

Modica – È ormai chiaro ai più che vi è una viziosità dell’asfalto che porta le auto a ribaltarsi. È chiaro pure che la colpa degli incidenti è l’alta velocità. Ma la Modica-Scicli via Spana è una strada ad altissimo tasso di auto ribaltate che vanno a sbattere quasi sempre contro gli stessi muretti di recinzione delle sfortunate ville che affacciano sulla provinciale.

E la ex Provincia dovrebbe intervenire per creare un’opera stradale che rallenti le folli velocità di quanti percorrono l’arteria viaria, tra le più trafficate degli iblei.

L’ultimo incidente ieri. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore.

