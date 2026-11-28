Ragusa -In teatro, il luogo della maschera, il corpo si presenta senza. A dicembre il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ospita “corpolibero_inscena”, mostra del fotografo Natale De Fino interamente realizzata in Polaroid. Al centro c’è la libertà: quella di un corpo che si mostra senza stereotipi, trucchi o post-produzione.

È un territorio fluido, in continua trasformazione, che De Fino esplora nella sua dimensione umana, animale e naturale. Fiori, animali e piante accompagnano i nudi e ricordano che condividono la stessa bellezza e la stessa caducità.

Scrive la critica Anna Papale nel suo testo sul progetto: «Il corpo è libero e trattato con cura, la stessa che l’autore pone nell’elaborazione delle sue polaroid prima ancora dello scatto».

Scegliere la Polaroid oggi è una dichiarazione di poetica. Contro la serialità delle immagini digitali, ogni scatto è un esemplare unico, senza negativo. De Fino frequenta questo mezzo dagli anni Novanta e ne ha seguito la storia, anche quando procurarsi le pellicole era diﬃcile. Da questa lunga familiarità nascono atmosfere sognanti e rarefatte, in cui il nudo si aﬀerma con dolcezza ed eleganza.

Il teatro e la verità del corpo

Il legame con il teatro nasce da ciò che accade dal vivo: una presenza, uno sguardo, un momento che non si ripete. Il Teatro Donnafugata diventa così parte del racconto, uno spazio in cui il corpo non recita, ma è. Costruito nella prima metà dell’Ottocento all’interno di Palazzo Donnafugata, con i suoi circa cento posti è annoverato tra i più piccoli teatri d’Europa: una dimensione raccolta, vicina a quella intima della Polaroid.

Il workshop: 23 e 24 gennaio 2027

Il corpo, lo sguardo, la relazione: sono i temi del workshop di fotografia istantanea che Natale De Fino terrà al Teatro Donnafugata in due giornate distinte, sabato 23 e domenica 24 gennaio 2027, dalle 9 alle 18, con l’uso esclusivo della Polaroid. Al centro non c’è soltanto l’immagine, ma il processo che porta a realizzarla. Luce, tempo, attesa e imprevedibilità diventano occasioni creative.

Dopo un’introduzione al percorso dell’autore e al mezzo, ogni partecipante immagina il proprio progetto e lavora con una modella in due sessioni: quattro fotografie a colori al mattino e quattro in bianco e nero al pomeriggio, con un momento di confronto collettivo.

La giornata si chiude con “il dono”: ciascuno regala alla modella una delle proprie fotografie, come restituzione della relazione costruita.È anche un’esperienza senza telefoni: i partecipanti sono invitati a mettere da parte lo smartphone, che torna disponibile nella pausa pranzo e prima del dono finale.

Posti e materiali: massimo 10 partecipanti per giornata. Fotocamera Polaroid, 4 pellicole a colori, 4 in bianco e nero e scansioni delle immagini; materiale fotografico incluso nella quota.

Iscrizioni: [email protected]

Biografia

Natale De Fino vive e lavora tra Catania e Roma, dove opera nel cinema come fotografo di scena e realizza ritratti contemporanei di attori. Ha iniziato nel fotogiornalismo, distribuito dall’agenzia Contrasto per circa tre anni, dalla fine degli anni Novanta al 2003, pubblicando su importanti testate italiane. Si è poi orientato verso la fotografia artistica. Il progetto “corpolibero”, le cui prime prove risalgono a una quindicina di anni fa, è stato presentato su Gente di Fotografia, Exibart, Juliet Art Magazine, Liquid Arte e La Sicilia. Nel 2026 ha proseguito il suo percorso internazionale con una presentazione ad Arles OFF.

Informazioni

Mostra: corpolibero_inscena, fotografie Polaroid di Natale De Fino

Sede: Teatro Donnafugata, Via Pietro Novelli, 5, Ragusa Ibla

Inaugurazione: 7 dicembre 2026, ore 19.00

Ingresso: libero

Workshop: due giornate distinte, 23 e 24 gennaio 2027, ore 9–18, Teatro Donnafugata.

Iscrizioni: [email protected]

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