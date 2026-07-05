La moto si spezza dopo l’impatto, morto 37enne siciliano a Treviso. Era conosciuto per l’apecannolo

Treviso –Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 4 luglio a Salgareda, in provincia di Treviso, è costato la vita a due motociclisti. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, originario di Palermo e residente a Villorba, e la compagna Jessica Laface, 32 anni, originaria di Reggio Calabria. Entrambi viaggiavano su una Bmw che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada spezzandosi in due dopo il violento impatto.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 lungo via Argine Piave. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per i due non è stato possibile fare nulla. Francesco Paolo Fecarotta lascia una bambina di 4 anni.

Francesco Paolo Fecarotta era conosciuto anche per l’Apecannolo, l’attività itinerante di vendita di cannoli nata nel 2020 e gestita insieme al fratello Giovanni. Con un’ape rossa il 37enne portava i dolci siciliani nelle sagre, nei mercatini, nelle feste e negli eventi privati.

L’uomo aveva intrecciato da pochi mesi una relazione con la 32enne Jessica Laface, calabrese ma anche lei residente a Villorba.

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