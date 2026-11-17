Bergamo – Intesa Sanpaolo ha collaborato allo sviluppo di Oblatio, progetto promosso da Digital Charity Società Benefit, che introduce in chiesa una modalità moderna di raccolta delle offerte, coniugando innovazione, semplicità e continuità con i riti consolidati. Realizzata grazie all’esperienza di Nexi nei sistemi di pagamento elettronico, l’iniziativa amplia i servizi della banca a sostegno delle comunità, permettendo ai fedeli di contribuire tramite carte, smartphone, wallet digitali e dispositivi indossabili.

Nato a Bergamo con il sostegno della Diocesi, Oblatio integra un POS digitale portatile e silenzioso all’interno di una cassetta in legno appositamente progettata, che conserva anche la tradizionale funzione di raccolta di monete e banconote. In questo modo, alla consueta offerta in contanti si affianca una modalità di contribuzione digitale, senza alterare il senso del gesto. Il progetto è stato sviluppato e testato insieme a diverse comunità ecclesiali e ai volontari impegnati nell’offertorio, così da garantirne la piena integrazione nei tempi e nelle pratiche della celebrazione liturgica. La sinergia tra Digital Charity e Intesa Sanpaolo unisce la conoscenza delle esigenze parrocchiali alle competenze e all’affidabilità necessarie per la gestione dei pagamenti elettronici.

Oltre a rendere più agevole il gesto del dono, Oblatio favorisce una gestione più trasparente delle offerte grazie alla tracciabilità delle transazioni, riducendo i rischi legati al contante e semplificando le attività amministrative. La soluzione può essere utilizzata anche in altri momenti della vita comunitaria, dalle attività pastorali alle raccolte fondi.

“Ho guardato con interesse a questo progetto fin dal suo sorgere e apprezzo che siano stati dei giovani a elaborarlo, trovando nuovi linguaggi per reinterpretare il messaggio della carità”, afferma il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. “Oblatio – aggiunge – è un’esperienza utile sia per lo strumento in sé, sia come modello nato nei nostri oratori. Fin dall’inizio il progetto ha avuto la benedizione di Papa Francesco che lo ha considerato un esempio di ‘Chiesa in uscita’ e l’accompagnamento della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Card. Matteo Zuppi, infatti, l’innovazione digitale può favorire partecipazione più ampia e trasparenza, preservando il valore spirituale del dono”.

“Oblatio nasce dalla volontà di mettere la tecnologia al servizio delle persone e delle comunità, mantenendo il significato di un gesto che unisce”, evidenzia Paolo Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo. “Grazie all’esperienza maturata – aggiunge – nelle soluzioni per le donazioni digitali, abbiamo contribuito allo sviluppo di uno strumento innovativo che porta la semplicità e la sicurezza dei pagamenti digitali anche nel momento dell’offertorio. Una soluzione in cui è la tecnologia ad adattarsi ai gesti della tradizione e non il contrario, contribuendo a mantenere viva la partecipazione e il senso di appartenenza delle comunità generando un impatto positivo”.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Gruppo a favore dell’impatto sociale, dell’innovazione inclusiva e della trasformazione digitale del Paese, che trova espressione nelle attività di Intesa Sanpaolo per il sociale e nell’azione della Divisione Banca dei Territori, attraverso la Direzione Impact. Il progetto sarà presentato il 24 novembre al Salone dei Pagamenti.

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