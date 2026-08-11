La nube di cenere dell’Etna interrompe i voli a Malta

Tre aeroporti chiusi: Catania, Comiso e Malta.
di Redazione
La Valletta – Martedì, una nube di cenere proveniente dall’Etna si è spinta fino a Malta, costringendo le compagnie aeree a cancellare alcuni voli verso l’isola del Mediterraneo nel pieno della stagione turistica.
“Attualmente stiamo riscontrando interruzioni dei voli a causa delle nubi di cenere vulcanica sulle isole maltesi in seguito alla recente attività dell’Etna”, ha dichiarato il Malta International Airport.
L’aeroporto di Malta si trova a circa 220 km (140 miglia) a sud dell’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, che ha ripreso a eruttare la scorsa settimana, imponendo la chiusura per diversi giorni del principale scalo della Sicilia nella città di Catania.
L’aeroporto di Catania, il quinto in Italia per traffico passeggeri, ha comunicato martedì di aver prolungato il blocco di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 11:00 (09:00 GMT) di mercoledì.
Ai passeggeri con voli programmati sia da Catania che da Malta è stato consigliato di verificare lo stato del proprio viaggio prima di recarsi in aeroporto.
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