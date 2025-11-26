L'Asp di Catania: "Comunicazioni false, non cliccate sul link e non date informazioni personali"

Condividi "La nuova truffa sui telefonini è coi messaffi fasulli del Cup per prenotazioni specialistiche" sui social

Catania – Nuovi messaggi truffa sono stati segnalati agli uffici dell’Asp di Catania da parte di cittadini che hanno riferito di aver ricevuto sms e comunicazioni tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il Cup, centro unico prenotazione.

Le segnalazioni descrivono messaggi che invitano a cliccare su link sospetti o a contattare numeri telefonici per presunte comunicazioni urgenti. Si tratta di avvisi completamente falsi, riconducibili presumibilmente a tentativi di truffa.

Alla luce delle segnalazioni ricevute, l’Asp invita a non cliccare sui link contenuti nei messaggi, non richiamare i numeri indicati e non fornire informazioni personali o sensibili.

I cittadini che ritengono di essere stati vittime di questi messaggi o di aver subito una truffa sono invitati a sporgere denuncia alla polizia postale. Per qualsiasi verifica o informazione, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Asp di Catania.

© Riproduzione riservata