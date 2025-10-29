La paralisi del traffico a Modica fino al 14 novembre. Il comunicato dell’Anas

La città è in ginocchio
di Redazione
Modica – La paralisi del traffico a Modica durerà fino al 14 novembre. Lo annuncia l’Anasa in un comunicato stampa diramato ieri:”Dal 29 ottobre al 14 novembre 2025, dal km 332,220 al km 333,260 e dal km 336 al km 336,501 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” verranno istituiti due sensi unici alternati regolati tramite impianti semaforici.
Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata lungo i viadotti Irminio e Guerrieri”.
