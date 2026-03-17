La Pennicanza di Fiorello sbarca nel mattino di Rai2 dal 18 marzo 2026

Fiorello torna nel mattino di Rai Due. Eh no, stavolta non si tratta di Viva Rai2 o di qualche altra diavoleria televisiva troppo costosa da realizzare. La tv di stato ha deciso di proporre le repliche de La Pennicanza nella comoda fascia del mattino presto a partire dal prossimo mercoledì 18 marzo 2026. A rivelare questa novità sono i due conduttori del programma radiofonico – Fiorello e Fabrizio Biggio – nell’appuntamento trasmesso su Radio2 nella giornata del 16 marzo 2026. Ma sarà solo una replica? Con tutta probabilità sì ma non si escludono eventuali piccoli contenuti inediti: “Il pubblico del mattino è esigente” – ha raccontato il padrone di casa dello show- “Qualcosina dobbiamo dare anche a loro… Magari, oltre alla replica, ci saranno anche contenuti inediti? Chissà!”. L’appuntamento con la replica televisiva è fissata ogni giorno feriale alle ore 07:15 circa al posto della replica de La Porta Magica.

La Pennicanza sbarca nel mattino di Rai2 dal 18 marzo 2026

Nel frattempo a La Pennicanza si parla un po’ di tutto lo scibile umano. Si celebra lo sport italiano con Jannik Sinner, campione a Indian Wells, a Kimi Antonelli, vincitore del GP di Cina di Formula 1. C’è tempo di parlare anche del trasloco di Papa Leone el Palazzo Apostolico, raccontato con l’immancabile tono surreale. E nella scorsa puntata c’è stato spazio anche per la notte degli Oscar con le sagaci battutone di Fiorello del calibro di: “Chalamet non ha vinto una cippa. Ha contribuito anche la dichiarazione del ballerino Biggiov. Alla fine ha vinto ‘Una battaglia dopo l’altra’, praticamente la storia di De Martino e Gerry Scotti! Il film di Chalamet ha vinto solo il premio ‘miglior pallina da ping pong’”. Per chi non volesse perdersi queste perle in diretta, La Pennicanza è in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13:45 su Rai Radio2, sulla app RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre; come già detto sarà anche in replica da mercoledì 18 marzo 2026 su Rai2.

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