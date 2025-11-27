La piccola ragusana Gaia Corallo in finale al Tour Music Fest 2025

Il concorso era presieduto da Beppe Vessicchio
di Redazione
Ragusa – La piccola Gaia Corallo, cantante ragusana, è in finale al più grande music contest di Europa presieduto Kara DioGuardi (e non più, purtroppo, dal grande Maestro Vessicchio). Gaia Corallo, dopo aver brillantemente superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Baby Singer.
Il nuovo obiettivo di Gaia Corallo è quello di guadagnarsi un posto nella finalissima europea del Tour Music Festi in programma il 30 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino.
© Riproduzione riservata