La pilota della British Airways ubriaca in volo: cacciata dall’aereo, aggredisce pure i poliziotti

Londra – Di voli come quello, la pilota 51enne ne aveva fatti a centinaia dalla cabina. Questa volta, però, il viaggio non è finito con il classico atterraggio, ma con le manette. Ubriaca fradicia, seduta nelle prime file dell’Airbus A319 che da Edimburgo sarebbe dovuto decollare per l’aeroporto londinese di Heathrow, la donna ha iniziato ad attaccare bottone, quindi importunare alcuni passeggeri. Riconosciuta dall’equipaggio, è stata caldamente invitata a scendere dal velivolo. La 51enne è stata poi presa in consegna dalla polizia e fermata con la forza dopo che avrebbe tentato di aggredire fisicamente gli agenti delle forze dell’ordine.

Gli insulti e l’aggressione sul volo

Era un semplice volo di spostamento, durata massima 57 minuti, per arrivare al principale scalo inglese e prendere da lì i comandi del volo a lei assegnato. Un turno che evidentemente, la 51enne non sarebbe stata in grado di portare a termine in sicurezza dato che nei minuti precedenti all’imbarco era stata vista «bere copiosamente». Una volta salita sull’aereo, avrebbe iniziato a comportarsi «in modo violento e incredibilmente aggressivo con le altre persone».

L’espulsione dal volo e l’arresto in pista

La situazione si è scaldata tanto che voce di quanto stava accadendo ha raggiunto la cabina. A quel punto, l’equipaggio del volo BA1457 ha deciso di espellere la collega e farla scendere a terra. Dopo l’intervento degli uomini della sicurezza, poi, la donna avrebbe reagito «iniziando ad agitare furiosamente le braccia». Il volo è finalmente decollato con un’ora e mezza di ritardo, mentre la 51enne è stata sospesa dalla British Airways. A suo carico la polizia scozzese ha formulato accuse di «reati aerei», che mettono a repentaglio la sicurezza di un volo, e aggressione.

