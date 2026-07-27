La Polizia sospende per 15 giorni la licenza ad un bar del centro di Modica

Vi erano giochi illeciti.

Modica – La Polizia di Stato intensifica i controlli amministrativi alle attività di somministrazione di cibo, bevande e alcolici.

Nell’ambito di tali servizi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno eseguito scrupolosi accertamenti nei confronti degli esercizi commerciali nel centro storico modicano, area in cui l’approssimarsi delle vacanze estive ha fatto registrare un netto incremento di presenze.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato, in un locale, gravi irregolarità. Alla luce di quanto riscontrato, il Questore di Ragusa ha emesso un decreto di sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza per l’installazione di giochi leciti e della S.C.I.A. per la durata di 15 giorni.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante l’intero periodo estivo.

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