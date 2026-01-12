La poliziotta siciliana Flavia Misuraca morta in hotel a 27 anni: «Voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia»

Torino – Era arrivata in Piemonte per prestare servizio temporaneo, ma in realtà avrebbe voluto lasciare la divisa e tornare a casa, in Sicilia. Questo era lo stato d’animo di Flavia Misuraca, poliziotta 27enne, che l’avrebbe spinta a togliersi la vita in una camera d’hotel a Bardonecchia. La giovane, stando alle ricostruzioni, ha estratto la pistola d’ordinanza e si è suicidata. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto.

Flavia era laureata in Giurisprudenza. Originaria di Partinico (Palermo), la giovane aveva concluso da poco il percorso di formazione alla scuola di Polizia e aveva iniziato a prestare servizio alla questura di Grosseto.

Il cordoglio sui social A distanza di qualche settimana era stata trasferita temporaneamente in Piemonte, aggregata fra le forze dell’ordine in difesa dei cantieri della Tav.Venerdì 9 gennaio 2026, quando è stata trovata morta, la commissaria sarebbe dovuta rientrare in Toscana. A dare l’allarme un collega che si era preoccupato, non vedendo Flavia arrivare all’appuntamento. Dopo diverse chiamate senza risposta, il poliziotto si è recato nell’albergo dove alloggiava Misuraca. Lì l’agente 27enne è stata trovata riversa sul pavimento, con accanto la pistola d’ordinanza. Sul posto è intervenuta la scientifica per effettuare i rilievi e accertare le circostanze della morte. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che Flavia si sia suicidata perché stanca di quel mondo e che volesse rinunciare alla divisa per tornare in Sicilia. «A soli 27 anni portava sulle spalle una responsabilità grande, affrontata con serietà e dedizione. Ora tutto questo si interrompe in modo incomprensibile, doloroso, ingiusto», ha detto il sindaco di Partinico, Pietro Rao. A Bardonecchia sono poi arrivati i genitori della ragazza, sconvolti dall’accaduto. Sui social la famiglia ha ricevuto diversi messaggi di solidarietà.

