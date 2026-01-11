La pozzallese Sofia Fuorvia a “Caduta Libera” su Canale 5

Pozzallo – Ama vivere a Malta ma è pozzallese Sofia Fuorvia, 26 anni di Pozzallo, ha partecipato nei giorni di 1 e 2 gennaio scorsi alle puntate di “Caduta Libera”, la trasmissione pre-serale su Canale 5 condotto da Max Giusti.

Sofia lavora presso un’agenzia marittima italiana con sede a Malta, ha studiato all’Accademia di Genova, subito dopo il diploma di ragioneria, indirizzo turistico, conseguito a Pozzallo, ha frequentato per 2 anni l’accademia “G. Caboto” di Gaeta e successivamente ha frequentato altri 2 anni l’accademia di Genova.

Purtroppo Sofia non ha vinto il gioco ma ha comunque vissuto una esperienza divertente.

