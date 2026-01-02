La Prefetta di Ragusa Tania Giallongo si insedia il 7 gennaio

Ragusa – Si insedia il 7 gennaio prossimo la nuova prefetta di Ragusa, Tania Giallongo. Prefetto di nuova nomina, il nuovo rappresentante del governo in provincia di Ragusa terrà, nella stessa mattinata di mercoledì prossimo, un incontro con la stampa per presentarsi alla comunità ragusana.

Originaria di Avola, Giallongo è figura nota nel Ragusano per aver presieduto la commissione straordinaria che amministrò il Comune di Scicli nel biennio 2015-2016. Ha inoltre fatto parte della commissione straordinaria del Comune di Nettuno, nel Lazio, e da due anni ricopre il ruolo di viceprefetto vicario nella Capitale. Al Ministero dell’Interno si è occupata di relazioni sindacali e ha operato nel Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile.

