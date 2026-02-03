La prefetta Tania Giallongo riceve il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco Pirillo

Ragusa – Nella mattinata odierna il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, ha ricevuto il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Ing. Fabrizio Pirillo, nel giorno del suo insediamento.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, il Prefetto ha evidenziato il ruolo centrale dei Vigili del Fuoco quale presidio di sicurezza e di garanzia sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza delle attività di prevenzione e di pronto intervento a tutela dell’incolumità pubblica.

Il Prefetto ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che assicura quotidianamente risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di sicurezza della comunità.

L’incontro si è concluso con l’augurio di buon lavoro rivolto al nuovo Comandante.

