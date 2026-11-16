La prevenzione entra in azienda: Gruppo AG e Asp Ragusa insieme per gli screening oncologici

Modica – La prevenzione oncologica arriva sul posto di lavoro. Il Gruppo AG, azienda leader nel settore Horeca, ha ospitato un partecipato incontro con l’Asp di Ragusa nell’ambito della campagna «Chi fa screening vede oltre», per sensibilizzare i dipendenti sull’importanza dei controlli e favorire l’adesione ai programmi di diagnosi precoce.

All’appuntamento, introdotto dal dottor Giuseppe Alescio, hanno preso parte il direttore sanitario dell’Asp, Sara Lanza e le dirigenti impegnate nelle attività di screening, le dottoresse Iole Trobia e Angela D’Arrigo. Nel corso dell’incontro sono state distribuite ai dipendenti le provette per lo screening, affiancando all’informazione un primo passo concreto per partecipare al percorso di prevenzione.

Il confronto con le professioniste della sanità pubblica ha offerto ai lavoratori l’opportunità di approfondire il tema dei controlli e chiarire dubbi sui programmi di screening. L’obiettivo è avvicinare i servizi alle persone, portandoli anche nei luoghi di lavoro.

«Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro significa avvicinare la sanità pubblica alle persone e favorire l’adesione agli screening oncologici — afferma Sara Lanza, direttore sanitario dell’Asp di Ragusa —. Il confronto con i nostri professionisti aiuta a chiarire dubbi e a compiere scelte consapevoli per la propria salute. Ringraziamo il Gruppo AG per aver aperto le porte dell’azienda a questa iniziativa: la collaborazione con le imprese è preziosa per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e rendere la prevenzione parte della vita quotidiana».

Per il Gruppo AG, l’appuntamento rappresenta un impegno a sostegno del benessere dei propri collaboratori. La partecipazione dei dipendenti e la distribuzione delle provette hanno dato concretezza alla collaborazione con l’Asp, trasformando la sede aziendale in un punto di incontro tra lavoratori e servizi di prevenzione.

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