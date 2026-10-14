La prevenzione oncologica entra in azienda, il Gruppo Leocata apre le porte all’ASP di Ragusa

Due incontri il 20 e 22 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “La tua salute ci sta a cuore”.

Modica – La salute dei dipendenti come valore aziendale, la prevenzione come investimento sul futuro e il benessere delle persone come parte integrante della responsabilità sociale d’impresa. È questo lo spirito dell’iniziativa che vede protagonisti il Gruppo Leocata e il Dipartimento di Prevenzione e Centro gestione screening dell’ASP di Ragusa, impegnati in un percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica direttamente nei luoghi di lavoro.

L’appuntamento rientra nel progetto “La tua salute ci sta a cuore”, promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, e prevede due incontri rivolti ai dipendenti del Gruppo Leocata: martedì 20 ottobre, alle ore 16, nella mensa dello stabilimento Avimec, e giovedì 22 ottobre, alle ore 15.30, nella sala riunioni di Leocata Mangimi.

L’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso ai programmi gratuiti di screening oncologico messi a disposizione dall’ASP.

Nel corso degli incontri i dipendenti potranno ricevere informazioni sui tre programmi di screening oncologico, prenotare gli esami e, per le fasce d’età previste, ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Un’iniziativa che va oltre il tradizionale concetto di sicurezza sul lavoro e pone al centro la persona nella sua dimensione professionale, familiare e sociale.

A sottolineare il significato del progetto è Michele Leocata, CEO del Gruppo Leocata, che richiama il ruolo delle imprese nella promozione della salute e della qualità della vita.

“Un’impresa non può misurare il proprio valore esclusivamente attraverso i risultati economici e gli obiettivi di crescita, ma deve saperlo esprimere anche attraverso l’attenzione che dedica alle persone che ogni giorno contribuiscono al suo sviluppo. Nel Gruppo Leocata siamo convinti che il benessere dei nostri collaboratori rappresenti un patrimonio fondamentale, da tutelare e valorizzare non soltanto nella dimensione professionale, ma anche in quella personale, familiare e sociale”.

Per la famiglia Leocata, la collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale rappresenta un esempio concreto di come il mondo produttivo e le istituzioni sanitarie possano operare insieme per diffondere comportamenti consapevoli e una maggiore attenzione alla salute.

“Stare bene è un principio che non dobbiamo mai smettere di perseguire. La salute e la qualità della vita costituiscono le basi sulle quali costruire un ambiente di lavoro sano, una comunità aziendale coesa e un futuro sostenibile. Portare la prevenzione direttamente in azienda significa offrire ai nostri dipendenti un’opportunità concreta di informazione e sensibilizzazione, nella convinzione che prendersi cura delle persone sia una responsabilità che va oltre il rapporto professionale”.

“Ringraziamo l’ASP di Ragusa per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Crediamo in un modello d’impresa che sappia coniugare competitività economica, responsabilità sociale e centralità della persona. Un’azienda cresce davvero quando, insieme ai propri risultati, cresce anche il benessere di chi ne fa parte. È questo il principio che intendiamo continuare a promuovere con convinzione”, conclude la famiglia Leocata.

Un modello di collaborazione tra sanità pubblica e impresa privata che punta a mettere la salute delle persone al centro, nella consapevolezza che il benessere dei lavoratori rappresenta anche un valore per l’intera comunità.

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