La prevenzione oncologica entra nelle aziende del Gruppo Leocata. L’Asp di Ragusa incontra i dipendenti

Modica – La prevenzione oncologica entra nei luoghi di lavoro e diventa un’occasione concreta di informazione, sensibilizzazione e tutela della salute. Si è svolto oggi, presso il Mangimificio Leocata, il primo degli incontri promossi dal Gruppo Leocata in collaborazione con l’Asp di Ragusa, con l’obiettivo di avvicinare i lavoratori ai programmi di screening oncologico.

All’iniziativa ha preso parte anche il direttore sanitario aziendale dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza, che ha sottolineato il valore della prevenzione nell’organizzazione della sanità pubblica, sia sotto il profilo della sostenibilità economica del sistema sanitario sia per i benefici che una diagnosi precoce può garantire ai cittadini e alle loro famiglie.

“La prevenzione rappresenta un investimento fondamentale, non soltanto per la salute delle persone, ma anche per l’intero sistema sanitario. Intervenire tempestivamente significa migliorare le possibilità di cura e ridurre l’impatto economico e sociale delle malattie. La nostra provincia presenta indicatori virtuosi in numerosi settori e vogliamo che, anche grazie al coinvolgimento delle imprese, possa distinguersi sempre di più sul fronte della prevenzione. È un segnale di maturità e di coscienza sociale», ha evidenziato Sara Lanza.

Un messaggio condiviso da Michele Leocata, amministratore del Gruppo Leocata, che ha ribadito l’attenzione della famiglia Leocata verso la salute e la qualità della vita dei propri dipendenti.

“Teniamo profondamente al benessere dei nostri collaboratori, al loro star bene e alla loro serenità. Con loro condividiamo ogni giorno non soltanto obiettivi professionali, ma anche un percorso umano fatto di relazioni, fiducia e responsabilità reciproca. Crediamo che un’impresa debba saper guardare oltre i risultati economici, contribuendo concretamente al benessere delle persone che ne fanno parte. Questa iniziativa nasce proprio da questa convinzione”, ha dichiarato Michele Leocata.

A spiegare i programmi di screening oncologico dedicati alla prevenzione dei tumori del colon-retto, della mammella e della cervice uterina, spiegando le modalità di accesso ai controlli e l’importanza di aderire ai percorsi di diagnosi precoce, sono stati Giuseppe Smecca, direttore del Dipartimento di Prevenzione, Angela D’Arrigo, dirigente delle Professioni sanitarie dell’Area sanitaria, Iole Trobia, dirigente medico dell’UOS Screening e Giuliana Danna, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Sono state distribuite ai dipendenti le provette per lo screening del colon-retto e sono state fornite le indicazioni necessarie per effettuare correttamente i controlli previsti dai programmi di prevenzione.

L’iniziativa ha registrato soddisfazione e partecipazione da parte dei dipendenti del Mangimificio Leocata, che hanno condiviso il valore di un progetto capace di portare direttamente sul posto di lavoro un servizio di informazione e sensibilizzazione sanitaria.

Il percorso proseguirà giovedì 22 ottobre presso Avimec, altra azienda del Gruppo Leocata, con un nuovo appuntamento dedicato ai lavoratori.

Un progetto che punta a consolidare la collaborazione tra sanità pubblica e mondo produttivo, nella consapevolezza che promuovere la cultura della prevenzione significa investire nella salute dell’intera comunità.

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