La proposta del ristoratore di Bologna: «Mancia obbligatoria del 5% per salvare i ristoranti o sarà un disastro»

«Oggi un giovane per una busta paga netta che magari è di 7/8 euro all’ora deve sacrificare una vita, lo trovo disumano: un cameriere deve essere sempre empatico, ma se si parla di mancia si scarica sul datore di lavoro».

E non è così? «Certo che sarebbe più giusto che tutto arrivasse tramite lo stipendio, ma in Italia non ci sono i numeri sufficienti. Per arrivare a una busta paga sui 3000 euro, contributi compresi, il datore può arrivare a 4.500/4.800 euro, stipendi manageriali che un locale non può affrontare».

Dall’altra parte, ripete, vi è la consapevolezza dei potenziali lavoratori: «ripeto sempre una frase che dissi nel 2018, quando gli show di cucina erano al massimo e tutti volevano lavorare nel settore: “Più facile essere colpiti da un asteroide, che diventare il prossimo Carlo Cracco”. I ragazzi lo hanno capito, e io sono uno di quelli che dà loro ragione: non consiglio di lavorare in questo settore».

E si torna alla mancia: «Un 5% del totale non inciderebbe tanto sulla spesa e sarebbe un aiuto importante per tutti quelli che lavorano nel settore. Questa, chiaramente, deve essere un’integrazione, un’aggiunta, senza toccare al ribasso i contatti. E si può fare: una figura che ammiro molto, Marco Bizzarri, l’ex amministratore delegato di Gucci, ha due ristoranti, l’Osteria del Viandante a Rubiera e ora ha aggiunto un ristorante di pesce, la Gioconda. Lì, è specificato, c’è un 10% per la mancia ai dipendenti, viene distribuita ogni mese. Si può fare, quindi».