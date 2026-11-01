L’ex Provincia di Ragusa vende la sua barca: 14 metri, 740 cavalli e nessun prezzo indicato

Ragusa – Il Libero Consorzio cerca un acquirente per il “Ragusa 1”, un Calafuria del 1998 ormai inutilizzato. Sul mercato dell’usato imbarcazioni analoghe vengono offerte intorno ai 50 mila euro.

Un tempo solcava il mare, adesso cerca un nuovo proprietario. La Provincia di Ragusa ha deciso di mettere in vendita il “Ragusa 1”, una motobarca di quasi 14 metri, con due motori da 370 cavalli ciascuno, che da tempo non viene più utilizzata dall’ente.

Il Libero Consorzio Comunale ha pubblicato un avviso per trovare potenziali acquirenti. Una sorta di sondaggio di mercato prima di procedere alla vendita vera e propria. Con una particolarità: non è stato indicato alcun prezzo, né una stima del valore dell’imbarcazione.

Il “Ragusa 1” è un Calafuria 13 costruito nel 1998, largo oltre quattro metri e con una stazza di quasi 18 tonnellate. I suoi due motori diesel Iveco Aifo sviluppano complessivamente 740 cavalli e, almeno sulla carta, consentono di raggiungere i 24 nodi di velocità. L’autonomia dichiarata è di 270 miglia nautiche, grazie anche a un serbatoio da 1.600 litri di carburante. A bordo ci sono gruppo elettrogeno, GPS, ecoscandaglio, cabine e servizi.

Ma quanto vale una barca del genere? Sul mercato nautico dell’usato si trovano Calafuria 13 della stessa epoca proposti intorno ai 50 mila euro. Una cifra che offre un riferimento, ma non necessariamente corrisponde al valore del natante della Provincia. Molto dipenderà dalle condizioni dei motori, dalla manutenzione e dagli eventuali interventi necessari per rimetterlo in navigazione.

Chi fosse interessato ha tempo fino alle 12 del 16 novembre per farsi avanti.

Nel 1999, la Provincia regionale di Ragusa acquistò la motobarca per monitorare l’inquinamento e analizzare le acque della costa iblea.

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