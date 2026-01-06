La puntata di 4 ristoranti di Borghese a Cefalù: ecco chi ha vinto

Cefalù – È andata in onda su Sky l’attesa puntata di “4 ristoranti” a Cefalù, con Alessandro Borghese a decretare il vincitore. Tra i vicoli del centro storico, fra trattorie di lunga data e insegne contemporanee, si sono alternati piatti-simbolo come pasta con le sarde, sarde a beccafico e involtini di pesce spada, accanto a formaggi, carni e ricette delle aree interne dell’isola.

Nella puntata i 4 locali in gara sono stati “Passafiume” di Lino; “Ristorante Il Carretto” di Jessica; “Le Chat Noir – Famiglia Natoli” di Fabio e “Winery e Putia” di Maria. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. A Cefalù, a prendersi la scena è stata la pasta a taiànu, una sorta di timballo di pasta condito con ragù di carne, melanzane e pecorino, il cui nome deriva dal tegame di terracotta di tradizione araba – detto appunto “tiano” – in cui venivano fatti cuocere lentamente tutti gli ingredienti, per conferire al piatto un sapore rustico e intenso.

Alla fine a vincere è stato Le Chat Noir.

© Riproduzione riservata