Rai Uno racconta il martirio di Rosario Livatino in una nuova serie TV

Negli anni Ottanta, la provincia agrigentina fu il palcoscenico del tragico incrocio tra le sorti del magistrato Rosario Livatino e quelle di un gruppo di giovani stiddari. Cresciuti nella povertà e sedotti dalla criminalità organizzata come possibile riscatto sociale, i ranghi della Stidda guadagnarono progressivamente spazio e consenso sul territorio. E talmente tanto potere da contrapporsi frontalmente e apertamente a cosa nostra con una sanguinosa guerra di mafia che lasciò sul terreno decine e decine di morti ammazzati.

Sul versante opposto, il giudice Livatino condusse una rigorosa azione di contrasto al potere mafioso, colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nella società locale.

Si delineò così una contrapposizione speculare tra legge e violenza, giustizia e sopraffazione, che giunse al suo epilogo il 21 settembre 1990, quando un commando della Stidda assassinò il magistrato in un agguato lungo la Statale 640, alle porte di Agrigento..

La testimonianza di giustizia e di fede lasciata da Livatino lo ha reso un simbolo della lotta alla mafia, fino a farne il primo magistrato nella storia proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Quella vicenda rivive ora sullo schermo con la fiction Rai “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

A interpretare il magistrato è Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido e con la partecipazione, tra gli altri, anche di Gaetano Aronica.

La serie, prossimamente in onda su Rai 1 e disponibile su RaiPlay, è una coproduzione Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti. La realizzazione ha beneficiato del contributo del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e della Regione Siciliana (Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission).

Trailer.

© Riproduzione riservata