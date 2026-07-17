La Rai ricorda Paolo Borsellino

Sono passati trentaquattro anni dalla strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Il 17 luglio arriva su RaiPlay, e in seconda serata su Rai 3, un nuovo episodio della docuserie “I Ragazzi delle Scorte” questa volta dedicato ad Agostino Catalano, il caposcorta che il giorno del devastante atto terroristico avrebbe dovuto essere in ferie e che per una tragica fatalità era stato richiamato per raggiungere il numero sufficiente a formare la scorta del magistrato.

Il documentario “Agostino, mio padre” riporta al centro storie umane, legami familiari, la memoria di chi è rimasto e il peso del ricordo dell’attentato. Catalano, agente della scorta di Paolo Borsellino morto in Via D’Amelio il 19 luglio 1992, è ricordato attraverso le voci della figlia Rosalinda e di Salvatore Lo Presti, ancora oggi agente di scorta. Il documentario attraversa Palermo seguendo un percorso che unisce la memoria di una figlia a quella di un poliziotto, collega e padre e restituisce il peso dell’eredità lasciata da quegli uomini sottolineando il legame profondo tra la città e chi ha scelto di servirla.

«L’unica volta che sono tornata in via D’Amelio – racconta Rosalinda Catalano – è stato, forse, una settimana dopo ed era ancora tutto devastato. Sono entrata proprio fino a dentro, dove oggi c’è l’albero. La cosa che ho visto subito è stata la scarpa di mio padre, quindi io so tutt’oggi dov’era la scarpa di mio padre, dov’era rimasta. E avevo intravisto anche un pezzo del suo spolverino rosso. Da quel momento non ebbi più il coraggio di metterci piede in via D’Amelio, mi fa troppo male. Non ho avuto più la forza di andare lì!»

L’ottavo ed ultimo episodio della docu-serie “I Ragazzi delle Scorte” è coprodotto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con 42° Parallelo, a cura della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali

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