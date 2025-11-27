La Regione acquisirà la casa di Domenico Modugno a Lampedusa

Lampedusa – Cinque aree naturali della Sicilia — Lampedusa, le saline di Priolo, le saline di Trapani e Paceco, il fiume Pollina e il Pantano di Lentini — beneficeranno di altrettanti interventi prioritari di ripristino ambientale, finanziati da Roma per oltre 13,3 milioni di euro.

In seguito all’intesa tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Ambiente (Mase), è stato infatti approvato il sostegno economico alle proposte presentate dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, finalizzate all’attuazione nell’Isola del Regolamento europeo sul recupero degli habitat naturali (la cosiddetta Restoration Law).

«Il governo Meloni ha valutato positivamente i nostri progetti – commenta l’assessore Giusi Savarino – e a breve con queste risorse potremo dare attuazione, coinvolgendo gli enti gestori, a quanto previsto in fase progettuale. Un percorso da me avviato che ci permetterà di riqualificare, implementare e tutelare ancora meglio i siti individuati. Cito, tra tutti, l’acquisizione al patrimonio regionale della casa di Domenico Modugno, nella spiaggia dei Conigli a Lampedusa, dove nascerà il Centro per la biodiversità del Mediterraneo e la bonifica di un’area nelle saline di Priolo, tornate ad essere habitat di nidificazione dei fenicotteri rosa, esempio di resilienza ai margini di un grande polo industriale. Priorità per il governo Schifani, che finalmente potranno essere realizzate». Il cantautore aveva acquisito la villa negli anni ’70 e lì è morto nel 1994.

A seguito dell’accordo tra Palazzo Chigi e il Mase, nei prossimi mesi il Ministero sottoscriverà un’apposita convenzione con la Regione Siciliana, tramite l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, per definire le procedure attuative.

Nel dettaglio, le iniziative finanziate, per un totale di 13 milioni e 367 mila euro, riguardano la Riserva naturale Isola di Lampedusa con interventi di riqualificazione ecologica della costa meridionale, ricostituzione della vegetazione autoctona e acquisizione con valorizzazione dell’immobile nei pressi della spiaggia dei Conigli (ex casa Modugno) per la creazione del Centro per la conservazione e la fruizione della biodiversità insulare del Mediterraneo; la Riserva naturale Saline di Priolo con realizzazione di nuove aree umide mediante bonifica di un sito industriale, per favorire nidificazione, svernamento e migrazione dell’avifauna; Riserva naturale Saline di Trapani e Paceco con il progetto di recupero della Salina Bella e delle aree ecologicamente connesse; il Sito Natura 2000 Fiume Pollina, in raccordo con il Parco delle Madonie, sono previsti interventi di riqualificazione fluviale del tratto a valle; infine la Zona di protezione speciale per l’avifauna Pantano Lentini con un programma di acquisizione, ripristino e tutela dell’area.

