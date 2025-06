Condividi "La Regione Siciliana conferma il Sicilia Express per l’estate 2025, ma solo in agosto" sui social

Palermo – La Regione Siciliana conferma il Sicilia Express per l’estate 2025. Ritorna il treno più esclusivo d’Italia dopo il boom di turisti a Natale e Pasqua.

Il Sicilia Express arriva alla terza edizione per accompagnare i passeggeri durante l’estate 2025; il treno è stato voluto dalla Regione Siciliana insieme all’assessorato alle infrastrutture. Con 540 posti a bordo e biglietti low cost, disponibili sul sito dedicato, pensato soprattutto per lavoratori, studenti fuori sede. Si parte da Torino e Milano per approdare nell’isola.

“Guardiamo con attenzione ai nostri giovani ai quali consentiremo ad agosto di tornare a casa in Sicilia con poche decine di euro attraverso i treni speciali” ha affermato il Presidente Renato Schifani. Peccato sia previsto solo in agosto. Il biglietto costerà una trentina di euro. Per l’edizione estiva, l’assessorato regionale alle Infrastrutture è già al lavoro per predisporre un nuovo bando.

