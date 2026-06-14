La rissa di Comiso, 10 denunciati dalla Polizia

Comiso – La Polizia di Stato di Comiso, al termine di un’attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà dieci persone, ritenute responsabili del reato di rissa aggravata.

Le indagini traggono origine da un intervento effettuato dalla Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso nel centro storico cittadino a seguito della segnalazione di una rissa che vedeva coinvolti numerosi soggetti. Considerato il numero delle persone coinvolte, la Sala Operativa inviava a supporto anche un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

All’arrivo degli operatori, la rissa si era già conclusa, ma sul posto era ancora presente un folto gruppo di persone. Tre soggetti, rimasti feriti in maniera non grave nel corso dell’alterco, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Dagli accertamenti effettuati e dalle successive attività investigative è emerso che la violenta lite sarebbe scaturita per futili motivi riconducibili a pregresse controversie di vicinato tra due nuclei familiari residenti nella stessa zona, già in passato protagonisti di analoghi episodi di conflittualità.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria dieci persone coinvolte nei fatti, ritenute responsabili del reato di rissa aggravata.

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