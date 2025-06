La rullata in pista e lo stacco: il nuovo video del momento del decollo dell’Air India precipitato

Sono le 13.38 locali del 12 giugno: le immagini che passano sullo schermo riprendono il volo Air India 171 sulla pista dello scalo di Ahmedabad. Si vede la rullata per il decollo e lo stacco del velivolo che inizialmente prende quota, per poi abbassarsi visibilmente e schiantarsi sulle case. Il tutto in meno di un minuto.

​Sono gli ultimi istanti dell’aereo che si è schiantato in India e ha causato la morte di più di 200 persone. A bordo si trovavano 242 tra passeggeri ed equipaggio. Vittime anche tra i residenti allo studentato vicino allo scalo aeroportuale.

