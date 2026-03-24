La “sciclitana” Mirja Cartia d’Asero, ex Sole 24 Ore, alla guida del gruppo Repubblica

Scicli – Una catanese, con papà sciclitano, alla guida del gruppo editoriale Gedi. Mirja Cartia d’Asero, nata a Catania nel 1969, laureata in Giurisprudenza all’Università di Catania, è diventata l’amministratrice delegata del gruppo che contiene La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia testate e brand di primo piano in Italia. Il passaggio si è consumato ieri dopo la cessione della famiglia Agnelli-Elkann ai greci del gruppo Antenna.

Il gruppo editoriale Gedi è passato ufficialmente dalle mani di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, a quelle del gruppo greco Antenna. Un’operazione finalizzata dopo mesi di trattative fra le due realtà e che apre una nuova era per le radio di Gedi e per il quotidiano La Repubblica.

Il primo effetto di questo cambio di proprietà è stata la nomina ad amministratore delegato di Gedi di Mirja Cartia d’Asero. «Mirja – si legge nella nota di Antenna pubblicata questo pomeriggio – lavorerà a stretto contatto con il management di Gedi per sostenere il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del gruppo». Mario Orfeo, invece, direttore di Repubblica dal 2024, «continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche».

Ma chi è Mirja Cartia d’Asero? Qual è stata finora la sua carriera? Nata a Catania nel 1969, Mirja Cartia d’Asero è una manager di grande esperienza e avvocato. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Catania e abilitata alla professione di avvocato nel 1996, ha iniziato la propria carriera negli studi legali internazionali Clifford Chance e Allen & Overy, dove si è occupata di diritto bancario e finanziario e di operazioni immobiliari tra Italia e Londra.

Successivamente è entrata nella banca d’affari Lehman Brothers, dove ha lavorato per circa dodici anni nel gruppo dedicato al real estate, vivendo dall’interno anche la fase della crisi finanziaria globale del 2008 e la gestione successiva all’amministrazione straordinaria della banca. Nel 2015 ha cofondato la società Restar, una piattaforma specializzata nella gestione e valorizzazione dei crediti deteriorati (Npl), di cui è stata amministratore delegato. La società è stata successivamente integrata in Guber Banca, dove Cartia d’Asero ha ricoperto anche il ruolo di Head of Real Estate.

Parallelamente ha svolto numerosi incarichi nei consigli di amministrazione di società quotate, tra cui Italmobiliare, Prelios, Damiani, FNM, Tecma Solutions e Zurich Investments Life. Nel 2022 è stata nominata amministratore delegato e direttore generale del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, incarico ricoperto fino al 2025, guidando il rilancio e il processo di trasformazione digitale della società.

In seguito ha assunto la presidenza di Clessidra Holding e di Clessidra Private Equity SGR, piattaforma italiana attiva negli investimenti alternativi. Nel corso della sua carriera ha maturato oltre venticinque anni di esperienza nella finanza e negli investimenti immobiliari, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dei criteri ESG. Manager con profilo internazionale, ha vissuto e lavorato tra Italia e Regno Unito e ha costruito un percorso professionale che combina competenze legali, finanziarie e manageriali.

Vive per lunghi periodi dell’anno a Scicli, dove ha casa.

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