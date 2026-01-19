La scuola media Dantoni di Scicli all’Opera. Aida al Teatro Bellini, la bellezza incanta

L’iniziativa della dirigente La Marca e dei prof. Manenti, Sgarlata, Scucces, Patania, Di Martino e Di Tommasi

Scicli – Domenica pomeriggio 18 Gennaio gli alunni della scuola media Dantoni hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile: assistere all’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, al Bellini di Catania. Con i suoi stucchi dorati, i lampadari scintillanti e l’acustica perfetta, il Teatro Bellini è sicuramente il luogo ideale per vivere la magia della musica. Ed infatti, dopo aver varcato le porte del teatro, ed aver preso posto sulle poltrone rosse, non appena le luci si sono abbassate… la magia ha avuto inizio. Sul palco scenografie ispirate all’antico Egitto, con scenari grandiosi che hanno permesso ai giovani spettatori di viaggiare nel tempo, assaporando la musica dal vivo dell’orchestra.

Un successo l’iniziativa promossa dalla Dirigente Prof.ssa Gabriella La Marca e dai docenti di Musica C. Manenti, G. Sgarlata, S. Scucces. P. Patania, A. Di Martino e A. Di Tommasi.

“Aida” è una delle opere più famose di Giuseppe Verdi, che racconta una storia d’amore, guerra e sacrificio. Le sue arie, come la celebre “Marcia trionfale”, sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

“Aida” non è stato solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionante tra musica, storia e sentimenti. Affascinati dallo spettacolo gli alunni hanno dimostrato notevole interesse e partecipazione all’evento. L’esperienza all’opera è stata un’immersione viva nella bellezza dell’arte, un’occasione per avvicinare i ragazzi al linguaggio universale della musica e del teatro.

© Riproduzione riservata