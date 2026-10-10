La sentenza su Ranucci: no al reintegro a «Report»

Roma – Una risoluzione editoriale. Non una vendetta politica. I giudici del tribunale civile bocciano il ricorso di Sigfrido Ranucci e accolgono gli argomenti della Rai, riconoscendo alla tivù di Stato un «decisionismo» opportuno a fronte della radicata frattura fra l’ex conduttore di Report e la sua stessa redazione, in concomitanza con lo scandalo Lavitola e con il battage mediatico.

«Rispetto la sentenza e la accetto serenamente, mi sono sempre battuto per l’indipendenza della magistratura — commenta Ranucci — Prendiamo atto. È una decisione che ha abbracciato l’idea secondo la quale il clamore mediatico può arrivare a far sostituire un conduttore con una redazione che ha subito pressioni e che, di conseguenza, non vi sia la prova che i dirigenti Rai abbiano subito un’influenza diretta da parte della politica». Il suo avvocato Roberto de Vita anticipa che il team legale forse ricorrerà: «Le decisioni dei giudici si rispettano. Le battaglie di principio, quando si ritengono giuste, si continuano».

Nessuna volontà di discriminare il giornalista e vicedirettore Rai, scrive, dunque, la giudice Donatella Casari che, supportata dall’esperienza e documentata nel merito, respinge l’idea di una Rai genuflessa alla maggioranza e disinnesca l’ipotesi di «martirio politico» del conduttore. Altri, semmai, si sono espressi a sproposito, dice. Casari riserva, infatti, una bacchettata a quanti — dal presidente del Senato Ignazio La Russa a Giovanbattista Fazzolari — quest’estate si erano espressi in maniera tranchant contro Ranucci, in «impropri proclami ostracisti del governo»: «Negare — si legge nel provvedimento — la rilevanza istituzionale e l’intento di condizionamento dei vertici Rai perseguito da alti esponenti di governo con tali dichiarazioni (quelle anti Ranucci, ndr) come tenta la difesa dell’azienda equivale, ad avviso dell’ufficio, a inammissibile disconoscimento della responsabilità e della consapevolezza del ruolo istituzionale che dovrebbe caratterizzare ogni alto rappresentante di governo quando rilascia pubbliche dichiarazioni».

Nel documento si pesa la conclamata sfiducia redazionale nei confronti di un conduttore che sembra non aver dato buona prova di sé finendo per subire le fonti (Valter Lavitola): «Nella conduzione di una trasmissione di inchiesta è possibile che sia venuto meno da parte del responsabile della stessa il necessario atteggiamento di puntuale vaglio critico della fonte (la cosiddetta “igiene professionale della fonte”) per essere stato il medesimo “vittima di manipolazione”». Il magistrato cita sia Roberto Saviano che Michele Santoro (non sospettabili di contiguità alla maggioranza, dice) che finiscono per rimproverare a Ranucci la stessa cosa: la mancata presa di distanza da Lavitola una volta indagato.

Sembra aver, infine, pesato lo scambio di mail con la redazione in seguito a una fuga di notizie. Quando Ranucci si mostra autoritario: «Non si può non evidenziare come i toni sprezzanti quanto categorici, le velate accuse di tradimento ad opera di alcuni e di volontà carrieristiche di altri, siano tutti fattori idonei a far emergere non una mera momentanea frizione, ma una profonda frattura venutasi a creare tra la quasi totalità dei membri della redazione in assemblea (47 su 49) e il dott. Ranucci». Archiviata anche l’accusa di demansionamento: «Ranucci, allo stato, non ha esercitato il diritto di opzione tra gli incarichi proposti».

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