La siciliana Caterina ha 33 anni e ha partorito l’undicesimo figlio. È una bellissima bimba

Messina – Il primo parto nel giugno 2009, quando aveva 17 anni, due giorni fa l’undicesimo. Caterina Pispicia, trentatreenne di Messina, ha dato alla luce all’ospedale Papardo una bambina in ottima salute che ha due sorelline e otto fratelli. “Il parto era rischioso per la multiparità, un caso rarissimo – ha detto il medico Antonio De Vivo -. È andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’équipe”. A Messina lo scorso anno, come nel resto del Paese, il tasso di natalità è continuato a scendere: 1.664 nati, contro i 1.783 del 2024. Mamma Caterina e papà Giovanni, 36 anni, sono decisamente in controtendenza.

