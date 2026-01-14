La siciliana Sarah Calvano verso la betificazione

Noto – “Comunico con grande gioia che i Vescovi di Sicilia, riuniti per la sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana, hanno dato parere favorevole per l’inizio della Fase Diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della giovane avolese Sarah Calvano”.

Con queste parole il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, ha comunicato ieri l’approvazione dei Vescovi siciliani – riuniti per i lavori della sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana – per l’avvio dell’inchiesta diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della giovane avolese Sarah Calvano, originaria della Parrocchia San Giovanni Battista, morta prematuramente a causa di un tumore, la cui breve ma intensa esistenza è raccontata nel “Diario” che ha scritto e che è stato pubblicato dalle Edizioni Paoline, quale testimonianza di una fede giovane, semplice, ma robusta e audace.

Sarah è nata a Siracusa il 17 marzo 1973 e ha vissuto ad Avola. Ha frequentato la classe primina presso la scuola “San Corrado” delle Suore Orsoline, poi, la scuola elementare “Edmondo De Amicis”, la scuola media inferiore “Luigi Capuana”, e, infine, il Liceo Classico “Alessandro Manzoni”, presso il quale ha conseguito la maturità classica nel 1991 con il massimo dei voti.

Nel settembre del 1991 si è iscritta alla facoltà di matematica presso l’Università degli Studi di Catania, ma non ha terminato gli studi, poiché è scomparsa prematuramente per un melanoma, il 03 agosto 1992.

Ha ricevuto il sacramento della Comunione il 24 settembre 1983 e il sacramento della Confermazione il 27 novembre 1985, entrambi presso la chiesa “San Giovanni Battista” in Avola.

“Ripercorrendo le pagine del suo Diario, riscontriamo che la parola che ricorre più frequentemente è la parola “Grazie”. Ringraziava Gesù per i doni di cui la ricolmava, ringraziava continuamente per tutti gli eventi della sua vita, dove scopriva l’orma di Dio e il segno della Sua presenza e del Suo amore infinito. Sarah ha scoperto esistenzialmente una verità fondamentale: tutto ciò che noi abbiamo e tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che costituisce la nostra personalità, è un dono di Dio. Sarah ha pensato, sentito, ha vissuto una concezione di vita come dono. Un dono di cui far dono ai fratelli”.