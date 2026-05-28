La signora Prezzemolo & Vitale è Cavaliere del Lavoro

Palermo – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per la nomina di 25 Cavalieri del Lavoro.

Mattarella, l’elenco, c’è una siciliana

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Andronaco Vincenzo, Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero; Coin Roberto, Artigianato Orafo – Veneto; Cvetic Marina, Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo; Da Ros Katia, Industria Prodotti refrigeranti – Veneto; D’amico Sabato, Industria Produzione alimentare – Campania; Delladio Lorenzo, Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige; Dogliani Matterino, Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte.

E ancora: Fontana Giuseppe, Industria Metalmeccanica – Lombardia; Fontana Sergio, Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia; Girondi Giorgio, Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto; Gozzi Antonio, Industria Siderurgica – Liguria; Gritti Gioconda, Terziario Ristorazione – Lombardia; Ibba Giangiacomo, Terziario Grande distribuzione – Sardegna; Invernizzi Ambrogio, Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte.

L’elenco continua: Lastrucci Carlo, Industria Elettronica – Toscana; Marsiaj Giorgio, Industria Componenti auto e spazio – Piemonte; Moro Elisabetta, Industria Macchine dosatura – Veneto; Negro Giancarlo, Terziario Servizi informatici – Puglia; Pallini Micaela, Industria Distilleria – Lazio; Piraccini Bruno, Industria Ortofrutta – Emilia, Romagna; Ponti Giacomo, Industria Alimentare – Piemonte; Sorbini Alberto, Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia; Trombetti Marco – Terziario Informatica – Lazio; Vitale Giuseppa, Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia; Zucchi Patrizia – Industria Distribuzione energia, Emilia – Romagna.

Chi è la siciliana insignita dell’onorificenza del Quirinale

Giuseppa VITALE – 1964 – Palermo – Terziario Commercio al dettaglio alimentare

È amministratore delegato di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra. Dopo un’esperienza decennale nella selezione di specialità gastronomiche italiane, nel 1996 trasforma il minimarket di famiglia nel primo food store “Prezzemolo & Vitale”, caratterizzato dall’integrazione tra prodotti freschi e specialità territoriali. Dal 2002 avvia l’espansione del marchio con nuove aperture e il lancio dell’e-commerce. Oggi commercializza migliaia di referenze alimentari con un modello orientato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Occupa 230 dipendenti.

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