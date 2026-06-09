La sindaca Maria Monisteri costretta ad aprire le porte di casa propria a Modica per la sfilata di Brunello Cucinelli

Modica – Alle 4 della notte lungo quella che i modicani chiamano la “costa” che da Modica bassa conduce a Modica alta attraverso il corso Francesco Crispi, è un brulicare di operai, attrezzisti, manovali, imbianchini, che montano la scenografia della grande sfilata di Brunello Cucinelli in programma per giovedì 11 giugno sulla scalinata del Duomo di San Giorgio.

Sono circa quattrocento le persone della forza lavoro di questo evento, molte di loro non hanno trovato posto letto a Modica dovendosi dislocare chi a Ragusa, chi a Scicli.

È sorto un problema: le location per i camerini delle modelle e dei modelli che sfileranno, e i luoghi di accoglienza delle personalità ospiti di Brunello Cucinelli a Modica, non sono sufficienti. E allora la sindaca Maria Monisteri, che ha la ventura di abitare nel quartiere, ha fatto di necessità virtù.

Giovedì pomeriggio aprirà le porte di casa sua e anche lei contribuirà al dietro le quinte dello spettacolo, offrendo terrazza, servizi igienici, e stanze di disimpegno per chi deve cambiarsi d’abito.

È la moda, bellezza.

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