La sindaca Maria Monisteri ha azzerato la giunta su richiesta di Forza Italia

Modica – Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica, ha azzerato la giunta comunale: “A seguito di una verifica politico-amministrativa, è da ritenersi azzerata l’attuale composizione della giunta con successivo provvedimento formale. Su sollecitazione del partito di Forza Italia -dopo la dichiarazione di dissesto e dopo la mia adesione a Forza Italia- in considerazione anche di alcune nuove prese di posizione in consiglio comunale, si è reso necessario un momento di ricomposizione, di riassetto e di rilancio dell’attività amministrativa, comunicandolo con onestà e trasparenza a tutta la Città. Tale soluzione sulla quale si è raccolta anche la disponibilità dell’attuale rappresentanza in giunta, porterà ad una ricomposizione della compagine amministrativa in equilibrio tra continuità e rinnovamento.

L’attuale condizione politica richiede anche un coinvolgimento dei partiti del centrodestra disponibili. Nei prossimi giorni è mia intenzione indire una conferenza stampa con l’indicazione della nuova composizione dell’assetto di governo”

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