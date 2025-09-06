La sorella di Santo Re: “Ancora non sappiamo perché Santo è stato ucciso”

Catania – Tre mesi fa suo fratello veniva ucciso a Ognina da un posteggiatore. Ma Deborah, la sorella di Santo Re, non ha ancora ottenuto le risposte che sta cercando. “Aspettiamo di sapere che cosa è successo – dice ai microfoni dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor – e perché è stato ucciso”. Ad accoltellare il trentenne Santo a Catania il 30 maggio scorso è stato il 37enne Akhabue Innocent, originario dello Zimbabwe, che si faceva chiamare John Obama. “Sappiamo solo che mio fratello si è difeso. E che se un extracomunitario non è regolare in Italia deve essere rimpatriato. Sennò abbiamo visto cosa succede. I controlli? Ogni tanto viene la municipale, ma tutto è rimasto uguale”.

