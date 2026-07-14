La spiaggia di Sampieri Bandiera Verde anche nel 2026, è a misura di bambino

Scicli – Spiagge ampie, fondali bassi, acqua pulita, servizi per le famiglie e presenza degli operatori del salvataggio. Sono questi gli elementi che caratterizzano le località balneari a misura di bambino premiate con le Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato sulla base delle indicazioni dei pediatri. L’elenco aggiornato al 2026 conta 164 spiagge: 153 in Italia, 5 in Europa e 6 in Africa.

Scicli per il sesto anno consecutivo è Bandiera Verde con la spiaggia di Sampieri, lido baciato peraltro per il terzo anno dalla Bandiera Blu.

A darne l’annuncio è il sindaco di Scicli Mario Marino a poche ore dalla cerimonia di assegnazione del vessillo che quest’anno si è tenuta a Termoli.

Sampieri si distingue per qualità, sicurezza e servizi pensati per i più piccoli e per il relax dei genitori.

Che cos’è la Bandiera Verde

La Bandiera Verde è un’iniziativa ideata dal professor Italo Farnetani nel 2008.

Viene assegnata da un ampio campione di medici pediatri italiani e stranieri che selezionano le spiagge italiane più idonee per bambine e bambini. Per ottenere il sigillo, le località devono soddisfare precisi requisiti legati alla sicurezza e ai servizi, come la presenza di spiagge di sabbia, di spazi sufficienti tra gli ombrelloni per garantire il gioco in tranquillità, acque basse e sicure in prossimità della riva, servizi di assistenza in spiaggia, attrezzature e strutture pensate specificamente per i più piccoli.

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