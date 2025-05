La spiaggia di Sampieri per il quinto anno consecutivo Bandiera Verde: è a misura di bambino

Scicli – Per il quinto anno consecutivo è Bandiera Verde, ovvero spiaggia a misura di bambino.

La spiaggia di Sampieri è tra le 158 spiagge ideali per le vacanze in famiglia a cui va il riconoscimento di “Bandiere Verdi” a giudizio di 3.075 pediatri italiani e stranieri.

Tra le 18 spiagge siciliane spicca anche quest’anno Sampieri di Scicli che peraltro è stata appena baciata per il secondo anno consecutivo dal riconoscimento di Bandiera Blu.

A darne notizia è il sindaco di Scicli, Mario Marino.

I criteri

Ecco le caratteristiche delle località amiche dei bagnanti più piccoli: una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento.

Le spiagge siciliane (e ragusane) Bandiere Verdi

Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania – Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012; Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala – Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto – Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo – Mondello 2016; Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) 2015; Ragusa – Marina di Ragusa 2009; Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) 2010; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009; Scicli – Sampieri (Ragusa) 2021; Vittoria – Scoglitti (Ragusa) 2010.

