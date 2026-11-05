Il carico di pietra lavica e il metallo finiti sulla carreggiata non hanno lasciato scampo all'automobilista

Condividi "La sponda del tir che si stacca e travolge l’auto: così è morto Alessandro Fiorenza, operaio" sui social

Giarre, Catania – Una sponda metallica che si stacca all’improvviso da un autoarticolato carico di pietra lavica, il violento impatto e un’auto che finisce fuori strada trasformandosi in una trappola di lamiere. È una dinamica drammatica quella dell’incidente avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, al chilometro 56, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. Il bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita sul colpo e altre due persone versano in condizioni critiche.

La vittima è Alessandro Fiorenza, un operaio di 47 anni originario di Adrano. L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda che procedeva verso Nord quando si è trovata davanti l’ostacolo fatale: secondo i primi rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale, il mezzo pesante che viaggiava poco più avanti avrebbe perso improvvisamente la sponda posteriore lungo la carreggiata. Lo scontro con l’utilitaria è stato devastante, scagliando il veicolo fuori dalla sede stradale senza lasciare scampo al conducente.

Gravissimo il quadro clinico dei passeggeri: a bordo dell’auto viaggiava anche un giovane di 26 anni, anche lui residente ad Adrano, estratto dai rottami dai Vigili del Fuoco e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Un secondo ferito, viste le lesioni particolarmente critiche riportate nell’impatto, è stato invece elitrasportato d’urgenza verso un ospedale di Messina.

I soccorsi della centrale operativa del 118, arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente anche con l’ausilio dell’elisoccorso, hanno operato a lungo in sinergia con i pompieri per mettere in sicurezza l’area e consentire le manovre di soccorso dei feriti. Il sinistro ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità autostradale in direzione Messina, con lunghi incolonnamenti e traffico paralizzato per diverse ore per consentire la rimozione dei detriti, dei massi e dei mezzi incidentati, oltre ai rilievi tecnici della Polstrada volti ad accertare le precise responsabilità dell’accaduto.

Il sindaco facente funzioni di Adrano Agatino Perni ha annunciato che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. «La tragedia che si è consumata oggi sulle nostre strade – dice Perni – ci lascia attoniti e affranti. Esprimo il cordoglio più profondo di tutta la città di Adrano alla famiglia della vittima. La scomparsa di un nostro concittadino in circostanze così tragiche è una ferita che colpisce al cuore l’intera comunità. Ci stringiamo con rispetto e commozione al dolore dei suoi cari. Nel giorno delle esequie sarà proclamato lutto cittadino».

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