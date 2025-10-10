La sposa sorprende lo sposo che fa sesso con una parente stretta, nozze nel caos

La cerimonia, come fa sapere il quotidiano La Nuova Sardegna, era stata organizzata con grande cura: una location esclusiva sul mare, piatti della tradizione locale, musica e balli fino a tarda notte. La sposa, una quarantenne del posto, e lo sposo, trentenne di origini straniere, avevano attirato amici e parenti da varie parti d’Italia e dell’estero. Tutto si è svolto regolarmente fino al momento del ricevimento, quando lo sposo si è improvvisamente allontanato dalla festa, lasciando tutti sorpresi.