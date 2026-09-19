La sua auto finisce nel fosso, ma lo sposo arriva lo stesso all’altare per le nozze: in ospedale vanno i quattro passeggeri

Cremona – L’appuntamento era di quelli a cui è meglio, di solito, non arrivare (troppo) in ritardo. E così lo sposo non si è fatto fermare dall’incidente che lo ha visto coinvolto a pochi minuti dalle nozze. L’auto su cui si trovava insieme ad altre quattro persone, infatti, si è scontrata con una seconda vettura, uscendo di strada e finendo poi ruote all’aria. Alla guida si trovava proprio lo sposo, 24enne di origine indiana che stava raggiungendo il tempio Sikh di Martignana di Po, in provincia di Cremona, per la cerimonia. Con lui a bordo della Fiat Tipo si trovavano altri quattro invitati, due uomini e due donne, anche loro di origine indiana. Tutti e cinque gli occupanti dell’auto sono residenti in provincia di Brescia.

L’incidente si è verificato poco dopo le 8.30 di ieri mattina lungo la statale Asolana, a poca distanza dal tempio. L’auto dello sposo, proveniente da San Giovanni in Croce, stava effettuando una svolta per raggiungere l’area delle celebrazioni quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Suzuki Vitara. A causa del forte impatto la Fiat è uscita dalla carreggiata ed è finita nel fossato che costeggia la strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni in Croce, i vigili del fuoco e due ambulanze di Padana Soccorso partite dalla vicina sede di San Giovanni. I quattro passeggeri della Fiat Tipo sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti ma non avrebbero riportato gravi ferite e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Praticamente illeso, nonostante il forte spavento, lo sposo. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Anche il conducente della seconda auto non avrebbe riportato conseguenze gravi. I soccorritori hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi: tra le prime ipotesi quella di una mancata precedenza, oppure, secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, un sorpasso azzardato.

L’intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di rimozione delle vetture hanno provocato rallentamenti lungo l’Asolana, con ripercussioni sulla circolazione. Lo sposo, invece, ha raggiunto il tempio Sikh per la cerimonia. Che, nonostante il forte spavento, si è svolta regolarmente.

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