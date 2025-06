La super dieta di Laura Pausini, come ha fatto a dimagrire 20 chili?

Laura Pausini ha festeggia i 30 anni di carriera sabato 14 giugno, su Canale 5 con ‘Laura 30 World Tour’ (prodotto da Friends Tv), il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini, icona pop di fama internazionale.

Il concerto dall’Unipol Forum di Assago (Milano) – tappa del ‘Laura Pausini World Tour 2023/2024′, che ha toccato oltre 80 città – ha ripercorso gli oltre trent’anni di carriera e di grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente della pop star. Un viaggio intenso, fatto di passione e autenticità, che unisce Laura e il suo pubblico in un appuntamento televisivo ricco di musica ed emozione. In attesa di seguire il programma in onda dalle 21.40 su canale 5 scopriamo qualcosa in più sulla cantante.

Laura Pausini è nata a Faenza, in provincia di Ravenna il 16 maggio 1974 (ha 51 anni) ed è cresciuta a Solarolo. È la prima figlia di Fabrizio Pausini e della maestra d’asilo Gianna Ballardini, ha una sorella minore che si chiama Silvia. Grazie al papà che faceva piano bar con il duo “Les Copains Music Show”, ben presto anche Laura si appassiona alla musica e scopre di avere una voce tanto potente quanto espressiva.

La cantante inizia ad affiancare il papà nei suoi spettacoli esibendosi in svariati locali della riviera romagnola. Nel 1991, partecipa al Festival di Castocaro, anche se non riesce ad accedere alla finale. Due anni più tardi, Laura raggiungerà il successo.

La carriera inizia nel 1993 quando partecipa al Festival di Sanremo – quell’anno condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini – nella sezione “Novità” presentando il celeberrimo brano “La Solitudine”. La cantante vince la categoria e a maggio dello stesso anno pubblica il suo primo album intitolato “Laura Pausini” e contenente singoli di successo come “La Solitudine”, “Non c’è” oppure “Mi rubi l’anima”. Nel 1994, torna a Sanremo con “Strani amori” e si aggiudica il terzo posto in classifica. Tre anni più tardi, nel 1997, Laura parte per il suo primo tour mondiale e l’anno dopo pubblica il nuovo album “La mia risposta” anche in spagnolo. La sua carriera procede a gonfie vele tra riconoscimenti, concerti in giro per il mondo e nuove canzoni che sono un successo dietro l’altro.

Nel 2006 arriva anche il primo Grammy e Laura diventa la prima donna italiana a riceve un Grammy Award nella categoria “Miglior album Pop latino dell’anno”. Dopo numerosi nuovi dischi e altre tourneé, Pausini festeggia i 30 anni di carriera nel 2023, con l’evento “Laura30, 30 Years In 24 Hours” esibendosi gratuitamente in tre città in 24 ore: alle 18 del 26 febbraio a New York, alle 15 del 27 febbraio a Madrid e alle 23 dello stesso giorno a Milano. Nella sua carriera da artista, Laura Pausini ha vinto un Grammy Award, cinque Latin Grammy, un Golden Globe, un Satellite Award e un Nastro D’Argento. È stata poi candidata al Premio Oscar, ai Critics’ Choice Awards e ai David di Donatello.

Laura Pausini ha avuto una relazione amorosa con il suo ex produttore e agente, Alfredo Cerruti jr., dal 1993 al 2001. Tra il 2003 e il 2004 è stata legata sentimentalmente a quello che era diventato il nuovo manager, ovvero, Gabriele Parisi, mentre dal 2005 ha una relazione con il suo produttore che, poi, è diventato suo marito nel 2023, Paolo Carta.

Nel 2013, Laura Pausini è diventata mamma della sua prima bambina, Paola e, in occasione di varie interviste, ha dichiarato: «Io sto crescendo anche attraverso i suoi occhi. Lei mi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo».

Nella sua intervista a Grazia, Laura Pausini ha descritto il suo rapporto con il marito Paolo Carta: «I nostri amici dicono che non siamo normali. Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando. Stiamo sempre appiccicati e c’è ancora un’attrazione pazzesca».

«Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte, ma lasciamo l’altro libero di essere com’è. Per farti un esempio, lui è vegetariano. Mi ci vedi, a me, vegetariana? Paolo è anche un meraviglioso papà, quando l’ho conosciuto aveva già tre figli dal suo primo matrimonio. Mi sono innamorata anche di quello: di com’era con loro».

Sempre a Grazia, Laura Pausini ha parlato a cuore aperto della figlia Paola Carta: «Sono curiosa di lei e di quello che diventerò io, attraverso di lei. È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa. Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca».

«Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me? Io sono riuscita a ‘stare con me’ pienamente e felicemente solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati».

Laura Pausini ha un bellissimo rapporto anche con i figli che il marito Paolo Carta ha avuto nel matrimonio precedente (con Rebecca Galli), ovvero, Jader, Jacopo e Joseph Carta. Durante uno dei suoi concerti ha voluto dedicare loro delle dolci parole facendo capire a tutti che non ha mai voluto prendere il ruolo di nessuno all’interno delle loro vite: «Le canzoni che vi ho appena cantato raccontano di come la nostra famiglia si sia formata e cresciuta insieme a delle persone che amo tantissimo: i figli di Paolo».

«Questa sera due di loro sono qui. So che non vi piace che lo faccia davanti a tutti ma ormai mi conoscete da 18 anni, mi sopportate da 18 anni, anch’io un po’ vi sopporto… Scherzo. È stato bellissimo crescere questi ultimi 18 anni vicino a voi, vedervi diventare uomini, vedervi crescere e mi dispiace che le persone col mio ruolo vengano chiamate ‘matrigne’. È un nome brutto, io sono una persona della vostra vita che non vuole farvi da mamma ma vuole essere al vostro fianco e vedervi realizzare i vostri sogni».

Laura Pausini, nel 2021, ha ricevuto anche una candidatura al Premio Oscar grazie alla canzone “Io Sì (Seen)” che è la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”. Il brano è stato scritto dalla cantante insieme a Niccolò Agliardi.

Alla fine, Laura non vinse l’Oscar ma su Instagram scrisse: «Sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto “Io sì (Seen)” e il messaggio che porta con sé».

Sorridente e in costume, con berretto e occhialoni, tra scatti in bianco e nero e colori, Laura Pausini rispondendo a una fan su Instagram ha raccontato come ha fatto a perdere 20 chili. «Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso – ha spiegato la cantante -. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori. Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni». «Per perdere chili (ma me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio». Il post della Pausini, concluso con un cuore rosso, ha fatto il pieno di like su Instagram.

Molto legata all’Italia e al paese in cui è cresciuta, Solarolo, dove trascorre il suo tempo appena può, ha deciso di trasferirsi con il marito Paolo Carta e con la figlia Paola a Miami. La villa di Miami è a due piani come si può vedere dalla grande scala in marmo curva che porta al secondo piano e che è resa sfarzosa da una ringhiera in ferro battuto decorata con motivi floreali. Il colore dominante dell’abitazione è il bianco.

In occasione della presentazione del suo nuovo singolo “Ciao”, Laura Pausini ha raccontato anche alcuni momenti di fragilità vissuti nel corso degli anni. «In questi 30 anni, ho avuto momenti in cui mi sono sentita fragile, ho avuto paura di sentirmi non all’altezza di quello che ho attorno».

«Mi sveglio la mattina e mi domando spesso se ce la farò. Ho bisogno di conferme, questo è un lavoro in cui puoi avere un giorno tutto e un altro niente».

Quando si parla di artisti bisogna partire sempre da un presupposto: non è possibile stabilire in maniera chiara i guadagni a meno che non li rivelino i diretti interessati.

Negli Stati Uniti però alcuni siti parlano di un patrimonio di Laura Pausini pari a 20 milioni di dollari, come riporta Money.it, ma c’è anche chi parla di un conto in banca da 145 milioni di dollari. Oltre ai guadagni portati dalla musica la cantante ha investito in diverse attività. L’artista infatti possiede diversi ristoranti e ha lanciato una linea di abbigliamento e accessori tutta sua per bambini e adulti, disponibile su uno store online col suo nome. Inoltre si ritiene – ma non c’è un chiaro riscontro – che Laura Pausini abbia investito in proprietà immobiliari, arrivando a possedere diverse case e ville.

