La tac conferma: Paolo ucciso da un colpo di pistola

Palermo – Paolo Taormina è stato freddato con un colpo di pistola. La tac eseguita sul cadavere del 21enne ucciso sabato scorso in piena movida a Palermo ha confermato la modalità dell’omicidio. Circostanza tra l’altro ammessa dall’assassino, Gaetano Maranzano, fermato dai carabinieri. In casa sua è stata trovata una pistola calibro 9.

Ad avvalorare i fatti c’è il video di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l’omicidio in diretta. Un frame inchioda Gaetano Maranzano con la pistola in mano. Pronto a sparare anche contro la sorella del 21enne.

Oggi il prefetto di Palermo Mariani, riceverà una delegazione di Cgil, Cisl e Uil e delle associazioni, tra cui Confcommercio, che hanno organizzato il corteo con mille manifestanti che ieri sera hanno sfilato per le strade del centro con una “marcia silenziosa per fare rumore”. Tra loro anche genitori e parenti dei ragazzi uccisi lo scorso aprile nella strage di Monreale.

I sindacati dicono “basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando”. I segretari generali Cgil e Cisl Palermo Mario Ridulfo e Federica Badami e il segretario regionale Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo e il presidente Acli Palermo Francesco Todaro dicono: “E’ giunto il momento di reagire concretamente e insieme. Servono azioni immediate per l’ordine pubblico, il disagio e le fragilità sociali, per la sicurezza dei cittadini, prevenzione e controllo. Regna il caos che si insinua nelle assenze come quella delle istituzioni, dei punti di riferimento, della coscienza civile e del rispetto per la vita”.

Davanti alla prefettura, dove si è concluso il corteo, alcuni manifestanti hanno protestato per l’assenza del prefetto e dell’amministrazione comunale. Domani il sindaco Lagalla e il governatore Schifani si recheranno a Roma per essere ricevuti dal ministro Piantedosi sul tema della sicurezza.

© Riproduzione riservata