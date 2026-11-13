La Tonnara di Avola, da sito (tutelato) di archeologia industriale ad albergo a cinque stelle

Avola, Siracusa – Un luogo del Cuore Fai, un sito di archeologia industriale tutelato, potrebbe diventare albergo a cinque stelle.

Avola svende un luogo della memoria per fare una struttura ricettiva sul mare.

La storica Tonnara potrebbe diventare un albergo a cinque stelle nella volontà della sinadca Rossana Cannata.

“L’ipotesi preliminare prevede tra 80 e 90 suite fronte mare, affiancate da ristorazione, piscina, spa, palestra e spazi dedicati al benessere. L’indirizzo è costruire un’offerta di ospitalità in cui la qualità degli ambienti e dei servizi si leghi alla riconoscibilità del luogo e alla sua storia” annuncia la sindaca.

“A promuovere il percorso è Albert Engineering & Project, società di ingegneria ed ESCo attiva su scala nazionale nella riqualificazione energetica e nella rigenerazione urbana. Per la società, la Tonnara di Avola rappresenta una delle iniziative prioritarie nello sviluppo del settore immobiliare alberghiero, nel quale mettere a disposizione competenze di progettazione, coordinamento tecnico e gestione degli interventi.

Per lo sviluppo architettonico, il percorso punta al coinvolgimento di uno studio italiano di primo piano, con il compito di interpretare il valore del luogo e le esigenze dell’ospitalità di lusso. Il confronto con gli enti competenti accompagnerà la definizione della proposta, per coniugare conservazione, qualità progettuale e compatibilità paesaggistica e ambientale.L’obiettivo indicato è rendere il progetto cantierabile entro 12 mesi, completando gli approfondimenti progettuali e il necessario iter autorizzativo”.

I vincoli cui è sottoposta la Tonnara di Avola

La Tonnara di Avola è sottoposta a un doppio regime di tutela: un vincolo storico-architettonico diretto sul complesso monumentale e diversi vincoli paesaggistici e costieri legati alla sua posizione fronte mare. L’immobile è sottoposto a: • Vincolo storico-architettonico (Codice dei Beni Culturali). Il complesso è censito come bene architettonico vincolato nell’elenco ufficiale della Regione Siciliana – Dipartimento Beni Culturali (scheda 9/M/SR, Foglio 86) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (già Legge 1089/1939). Qualsiasi intervento di restauro, consolidamento o cambio di destinazione d’uso richiede l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

• Vincolo della fascia costiera (300 metri). Trovandosi direttamente sulla battigia nel borgo di Mare Vecchio, l’area ricade nella fascia di rispetto costiera tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, che vieta nuove edificazioni e impone il mantenimento delle volumetrie esistenti.

• Vincolo fluviale (150 metri). Data la vicinanza alla foce del fiume Asinaro, l’area limitrofa risente anche delle fasce di tutela dei corsi d’acqua previste dall’art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali.

• Prescrizioni del Piano Paesaggistico di Siracusa. Il complesso rientra negli Ambiti 14 e 17 regolati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, che impone il recupero filologico dei manufatti storici della pesca e limita le opere invasivo-ricettive sulla costa.

• Vincoli del Demanio Marittimo. Trattandosi di un edificio a ridosso del mare e dell’arenile, eventuali opere sulle pertinenze esterne, sugli accessi a mare o sulle difese dalle mareggiate richiedono anche i nulla osta demaniali e della Capitaneria di Porto.

© Riproduzione riservata