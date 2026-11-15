La tonnara di Marzamemi diventerà struttura ricettiva, centro commerciale e museo

Marzamemi – Diciotto mesi di lavori per riaprire i cortili della tonnara. L’estate del 2028 è il traguardo indicato sulla riqualificazione del complesso affacciato su piazza Regina Margherita. L’intervento riguarda oltre 3.700 metri quadrati, di cui 1.800 coperti, e prevede circa venti locali commerciali e una piccola struttura ricettiva con quattro camere nella vecchia casa del rais.

«Per noi la riqualificazione è la cosa più importante», spiega Gianni Mirabile, della cordata di investitori che nel 2025 hanno acquistato la tonnara. Il consulente si sofferma anche sui costi dell’operazione. «Non nascondo che il problema di natura economica è importante e ci mette un pochino in difficoltà perché probabilmente non pensavamo, tra acquisti e ristrutturazione, di arrivare a queste somme».

L’intervento riprende il progetto presentato dalla famiglia Parasiliti, con alcune modifiche agli accessi. «C’è qualche piccolissima modifica perché abbiamo previsto due ingressi dalla via Letizia e due ingressi dalla via Jonio». Sono già state ottenute, secondo quanto riferito, le autorizzazioni per gli allacci alla rete idrica e fognaria.

Per i locali commerciali sono arrivate le prime manifestazioni di interesse. «Abbiamo già delle proposte, delle richieste ancora non ufficializzate perché aspettiamo di avere il render per essere un pochino più precisi nella concessione degli spazi». Tra chi ha mostrato interesse, aggiunge, ci sono «dei brand importanti che vogliono venire a Marzamemi».

Il progetto prevede anche un’area museale all’aperto di circa 250 metri quadrati, destinata a ospitare ciò che resta dei due scieri, i barconi trasferiti dal loggione della tonnara nel 2004. «Speriamo di recuperare almeno uno dei due scieri per farlo visionare. E stiamo vedendo con la Soprintendenza come gestire la cosa per il recupero».

«Abbiamo già contattato il mastro d’ascia che si occuperà della sistemazione», aggiungeMirabile. Per il secondo sciere, crollato dopo anni di esposizione alle intemperie, si valuta il recupero di alcuni pezzi, da esporre per raccontare ai visitatori com’erano costruite le imbarcazioni della tonnara.

Il progetto di recupero della Tonnara di Marzamemi

Un progetto di riqualificazione che ripartirà, per restituire l’antico lustro ai cortili della tonnara settecentesca di Marzamemi. Ma nel segno di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico e di una nuova proprietà. La struttura, adiacente al loggione e al palazzo di Villadorata, nel centro storico di Marzamemi, frazione di Pachino, in provincia di Siracusa, è stata acquistata da un gruppo di imprenditori pachinesi: la proprietà è passata dalla società “Tonnara di Marzamemi srl”, che fa riferimento all’imprenditore catanese Giuseppe Parasiliti, ad una cordata di imprenditori locali: Giuseppe Candiano, nel settore della ristorazione, Gianni Mirabile, consulente del lavoro, Franco Ristuccia e Giuseppe Tuminello, nel settore agricolo vivaistico. L’affare si aggira attorno a 3 milioni di euro ed esiste già un progetto di riqualificazione, approvato nel 2019 dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa.

«Il nostro obiettivo – ha raccontato Gianni Mirabile – è quello di proseguire col lavoro che era in programma: vogliamo recuperare una delle parti più importanti del cuore pulsante del borgo – mantenendo l’identità dei luoghi – per restituirla alla nostra comunità ed a tutti i turisti che ogni anno affollano il borgo marinaro». Il progetto di recupero dei cortili della tonnara, autorizzato e monitorato dalla Soprintendenza di Siracusa, prevede il rispetto dello stile architettonico e il riutilizzo dei materiali. Là dove centinaia di anni prima i pescatori armavano le reti da pesca per prepararsi alle mattanze dei tonni, nasceranno una serie di piccole botteghe commerciali, punti di ristorazione e una struttura ricettiva.

Più di 3 mila 700 metri quadri complessivi, tra piazza Regina Margherita e le vie Letizia, Marzamemi e Jonio, di cui mille 800 coperti, che ospiteranno 20 bassi commerciali dai 25 metri quadri sino ai 180 metri quadri. La società “Tonnara di Marzamemi srl”, dopo aver acquistato i cortili nel 2003, nel 2017 aveva chiesto il cambio di destinazione d’uso del progetto ad attività commerciale e turistico-ricettiva, poiché l’idea originaria era solo quella di realizzare strutture ricettive. Il parere era arrivato a luglio 2019 e, dopo un versamento nelle casse comunali di oneri di urbanizzazione per 70 mila euro, erano cominciati anche i lavori a dicembre 2019, con fine prevista per il 2021.

Già nel 2019 qualche noto brand del lusso aveva mostrato interesse per lo spazio commerciale che nascerà, e pare che l’interesse sia stato mantenuto e alimentato nel corso degli anni. Un capitolo a parte meritano gli scieri, i vecchi barconi dei pescatori utilizzati per le mattanze dei tonni, che da 21 anni giacciono, proprio tra le mura dei cortili della tonnara, abbandonati alle intemperie. Nonostante siano vincolati dalla Soprintendenza, adesso si trovano in condizioni pietose e semidistrutti. I due scieri, un pezzo della storia e della cultura di quell’angolo di Sicilia, erano di proprietà della famiglia Bonaccorsi e dal 2005 sono vincolati dalla Soprintendenza di Siracusa come bene di particolare interesse storico-artistico ed etno-antropologico. Sono stati portati fuori dalla loro “casa naturale”, il loggione della tonnara, a marzo del 2004, per essere spostati “temporaneamente” nei cortili a fianco.

Dove sono rimasti per più di due decenni. Tanti sono stati gli incontri tra Soprintendenza, Comune e proprietà alla ricerca spasmodica di una soluzione, fino ad ora mai trovata. Le due grandi imbarcazioni successivamente sono state donate da Domenico Bonaccorsi alla società “Tonnara di Marzamemi” e, dunque, adesso fanno parte integrante del complesso dei cortili. L’idea era quella di recuperarli sul posto, anche se dopo tutto questo tempo è rimasto ben poco. «Ci proveremo – ha confermato Mirabile – faremo tutto ciò che è in nostro potere per salvarli». Dopo l’annuncio della riapertura della chiesetta di San Francesco di Paola, la riqualificazione dei cortili della tonnara è l’ultimo tassello che manca al recupero integrale del centro storico del borgo di Marzamemi.

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