Cronaca
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19/08/2026 09:38

Rientra a casa per pranzo e scopre il fratello ventenne morto a letto

Pensava stesse ancora riposando ma alle 13:30 si consuma la drammatica scoperta

di Redazione

Catania – I genitori in viaggio per le vacanze di agosto, mentre i due figli, ormai ventenni, sono rimasti a Catania. Ieri mattino uno dei due è uscito lasciando il fratello a dormire sul letto. Ha pensato volesse ancora riposare.

 

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Intorno alle 13,30 è rientrato a casa a ora di pranzo e ha visto il fratello ancora a letto. Ha cominciato a chiamarlo, a strattonarlo. Ma nulla. Non aveva reazioni.

 

Ha chiamato i soccorsi, ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che certificare il decesso del giovane. Nell’appartamento di via Patanè sono arrivati i carabinieri e gli uomini della Sezione Investigazioni Scientifiche.

 

Il pm ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia.

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