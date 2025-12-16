La truffa dei pacchi delle Poste Italiane venduti

Catania- «Occasioni imperdibili», vendute tra le bancarelle dei mercati e delle fiere di Catania e provincia, dentro centinaia di buste sigillate originali con i colori giallo-blu e il logo di Poste Italiane. In realtà, quei pacchi non hanno nulla a che vedere con il servizio postale ma sono una truffa che nelle ultime settimane ha preso piede, come immortalato anche dai video che circolano sui social, in particolare su TikTok. Si compra al buio, senza alcuna garanzia, e quasi sempre si porta a casa poco o nulla.

La scorsa settimana una bancarella con i pacchi al buio è stata allestita al mercato rionale di piazza Eroi d’Ungheria, nel quartiere Nesima di Catania. In mezzo agli ambulanti ha trovato spazio anche un commerciante con le buste marchiate Poste Italiane. Centinaia di confezioni vendute senza rendere noto il contenuto e spacciate come pacchi non recapitati. Il prezzo varia in base al numero di buste che si acquistano. Una costa 3,50 euro mentre tre confezioni vengono proposte a un costo affare di 10 euro. Altre bancarelle di questo genere sono state segnalate a Randazzo, in provincia di Catania. Durante il tradizionale mercato domenicale che si tiene in piazza Loreto e nelle vie adiacenti.

Su TikTok Una donna spinta dalla curiosità ha comprato una busta e poco dopo ha pubblicato un video mentre la apre e ne svela il contenuto. All’interno c’erano centinaia di elastici da cancelleria. «Non comprate questi pacchi perché sono una truffa», dice alla fine del video. Una delusione che sembra accomunare praticamente tutti coloro che hanno acquistato le buste con i colori e il logo di Poste Italiane. «Mio figlio ha trovato un pacchetto con 20 rosari di Papa Francesco», si legge in un commento al post. Altri avventori spiegano di avere trovato dei segnaposto, delle bomboniere riciclate ma anche dei post it colorati da scrivania o degli adesivi natalizi.

