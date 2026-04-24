La truffa del finto carabiniere arriva a Modica

L'episodio si è verificato in via Correri. I malviventi si sono dileguati dopo avere arraffato beni e preziosi.

Modica – Truffa ai danni di un’anziana a Modica, una pensionata residente in via Correri. Il raggiro è quello del finto carabiniere.

I truffatori hanno agito con metodo e sangue freddo, avendo studiato in precedenza le abitudini della donna.

Sfruttando il fatto che vivesse da sola, l’hanno contattata spacciandosi per appartenenti all’Arma e, con un tono insieme autoritario e rassicurante, l’hanno indotta a credere che un suo congiunto fosse coinvolto in un grave procedimento o rimasto vittima di un incidente stradale.

Per “risolvere” la presunta emergenza ed evitare l’arresto del familiare, i falsi militari hanno preteso il versamento immediato di una cauzione in denaro e gioielli.

Colta dal panico e dal desiderio di aiutare il proprio caro, la donna ha consegnato tutto ciò che aveva in casa.

Solo dopo che i malviventi si sono allontanati, dileguandosi tra le stradine della zona alta e facendo perdere le proprie tracce, alla pensionata sono sorti i primi sospetti.

Una telefonata ai parenti ha chiarito l’amara verità: nessun incidente.

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