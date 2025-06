La truffa della crociera a Ragusa. Aspiranti crocieristi truffati per 17 mila euro

Ragusa – Il personale dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa ha deferito in stato di libertà un uomo di 32 anni e una donna di 38 anni, entrambi titolari di un’agenzia di viaggi nel capoluogo, per il reato di truffa continuata ai danni di diversi clienti.

L’intervento della Polizia di Stato è scaturito da una segnalazione pervenuta da parte di vari clienti che si erano recati presso l’agenzia per chiedere chiarimenti in merito a un viaggio organizzato – in collaborazione con una compagnia di crociere– il cui pagamento risultava non essere stato effettuato, nonostante i clienti avessero regolarmente versato acconti e saldi per un totale complessivo di circa 17.000 euro.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti, i quali lamentavano l’annullamento del viaggio da parte della compagnia per mancato pagamento da parte dell’agenzia, come confermato anche da comunicazioni email inviate direttamente ai clienti.

I due titolari hanno ammesso di aver effettivamente incassato le somme da parte della clientela, ma di non averle riversate alla compagnia di navigazione a causa di difficoltà finanziarie dell’agenzia, provocando di fatto la cancellazione dei pacchetti turistici già acquistati.

Nel corso dell’attività è giunta in agenzia un’ulteriore cliente, la quale ha denunciato di aver versato 5.000 euro per un viaggio che, anche in questo caso, è stato annullato senza alcuna motivazione valida da parte dei titolari.

La posizione dei due indagati è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

